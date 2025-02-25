Двое напавших на генконсульство РФ в Марселе помещены под стражу

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Двое напавших на российское генконсульство в Марселе помещены под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру французского города.

"Прокуратура Марселя подтверждает арест двух совершеннолетних лиц по этому делу, а также их помещение под стражу в полиции по обвинению в нанесении ущерба зажигательным или взрывчатым веществом", – рассказали в ведомстве.

Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел 24 февраля. Злоумышленники оставили в саду несколько сосудов с зажигательной смесью. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали.

Напавшими на российское генконсульство оказались граждане Франции 48 и 59 лет. Они были пойманы во время проведения проукраинского митинга в центре города. Причем личность одного из них была установлена благодаря попаданию его лица на камеру диппредставительства России.

На фоне произошедшего российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

