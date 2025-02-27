Оранский: прокурор не принял доводы России по делу о нападении на консульство в Марселе

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Французский прокурор отмел все доводы России на слушании по делу о нападении на российское генконсульство в Марселе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генконсул Станислав Оранский.

"Мы рассматриваем это как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Это – нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились", – уверен Оранский.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что речи о террористическом акте не идет, так как обвиняемые "просто совершили глупость". Москва возмущена непропорционально мягким наказанием, запрошенным стороной обвинения, отметил генконсул России в Марселе.

"Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие", – резюмировал Оранский.

Взрыв у российского генконсульства во французском Марселе произошел 24 февраля. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали.

СК России возбудил уголовное дело. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет. Фигуранты были помещены под стражу. Им грозит год лишения свободы за порчу чужого имущества и изготовление взрывчатых изделий.

