Обвинение запросило год заключения для напавших на генконсульство РФ в Марселе

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Обвинение запросило год лишения свободы для французов, напавших на генконсульство России в Марселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, обвинители просят суд надеть на нападавших электронные браслеты, когда они будут отбывать срок. Мужчин обвиняют по статьям о повреждении или порчи чужого имущества способом, опасным для людей, а также о несанкционированном изготовлении взрывных или зажигательных устройств и взрывоопасных изделий. Согласно Уголовному кодексу Франции, по первой статье наказание составляет до 10 лет заключения и штраф до 150 тысяч евро, по второй – лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 75 тысяч евро.

Взрыв у российского консульства в Марселе произошел 24 февраля. Злоумышленники оставили в саду несколько сосудов с зажигательной смесью. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали.

Нападавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет, работающие в Национальном центре научных исследований страны. Они были пойманы во время проведения проукраинского митинга в центре Марселя, личность одного из них была установлена благодаря попаданию его лица на камеру диппредставительства России.