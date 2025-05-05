В Швейцарии оштрафовали юриста, плюнувшего на табличку посольства России

Фото: depositphotos/YGphoto

Власти Швейцарии оштрафовали на 8,3 тысячи долларов юриста, плюнувшего на табличку на воротах здания консульского отдела посольства России в Берне. Об этом сообщает газета Blick.

По информации издания, инцидент произошел в феврале 2024 года, когда мужчина вышел на пробежку в столичном квартале Бруннардерн, где расположены иностранные представительства. Добежав до здания консульского отдела посольства России, он плюнул на табличку с названием ведомства.

Охрана консульского отдела задержала юриста на месте. По его словам, таким образом он хотел выразить свой протест против позиции Швейцарии по конфликту на Украине.

Суд признал мужчину виновным в "нападении на иностранный государственный символ", ему был назначен штраф в размере 6,9 тысячи швейцарских франков (8,3 тысячи долларов). Также он должен будет оплатить судебные издержки в размере 500 франков.

Ранее в МИД РФ прокомментировали запрет вывешивать флаг ЛГБТ (движение признано экстремистским в России и запрещено) на посольствах США. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что запрет поставил страны Евросоюза "в неловкое положение".