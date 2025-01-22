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Запрет на демонстрацию посольствами США флагов ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) поставил в неловкое положение страны ЕС, чьи диппредставительства все еще демонстрируют такую символику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает RT.

"Теперь под этими знаменами остаются только посольства стран Евросоюза, которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами", – сказала она.

Как подчеркнула дипломат, два дня назад страны, которые не разрешали диппредставительствам США заниматься пропагандой движения, попадали в санкционный американский список.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что официальная политика страны будет заключаться в признании только двух гендеров – мужского и женского.

Тем самым уничтожен один идеологический и ценностный разлом между Вашингтоном и Москвой, сказал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, "трансгендерная волна" останется для Штатов в прошлом.