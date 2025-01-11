Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф до 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF/armmypicca

Телеканалу "ТВ-Центр" грозит штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток за пропаганду ЛГБТ (Запрещенное в России экстремистское движение). Об этом со ссылкой на картотеку дел сообщает РИА Новости.

Протокол в отношении АО "ТВ-Центр" был составлен по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол.

Санкция по данной статье предусматривает штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата рассмотрения дела в суде на данный момент не назначена.

Ранее общественница Анна Ильина попросила проверить дизайнера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ из-за логотипа города Суздаля. По ее словам, на картинке изображен голубой сокол, который не понравился жителям цветом и формой. Она также назвала Лебедева антирелигиозным богохульником, которому "не место в городе церквей".