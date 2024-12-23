Аналитик Фельдман: идею Трампа касательно двух полов реализовать на практике будет сложно

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Реализовать идею избранного президента США Дональда Трампа касательно гендерной политики будет очень сложно в современном американском обществе. Об этом в беседе с RT заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

"В Америке эти вопросы относятся к ведению конкретных штатов. Если условный Техас воспримет данную инициативу с восторгом, то Калифорния никогда не позволит воплотить ее в жизнь", – объяснил аналитик.

Он также отметил, что для официального закрепления двух полов Трампу будет недостаточно президентского указа. Так, по словам Фельдмана, избранному президенту США будет необходимо провести соответствующий законопроект через конгресс, где он, скорее всего, столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны демократов и части республиканцев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Трамп до инаугурации только и делает, что раздает громкие обещания.

"Сейчас он может позволить себе любые резонансные высказывания, ведь ему больше не нужно участвовать в выборах", – заключил политолог.

Ранее Трамп в ходе конференции Turning Point USA в Аризоне пообещал, что после его инаугурации в стране будут официально признаваться только два пола – мужской и женский. Участники конференции отреагировали на слова Трампа бурными аплодисментами.

