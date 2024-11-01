Экс-сотрудник генконсульства США осужден в Приморье за сотрудничество со Штатами

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Приморский краевой суд признал бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова виновным в негласном сотрудничестве с иностранным государством, сообщает ТАСС.

Его приговорили к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а после отбывания наказания ему ограничат свободу на срок 1 год 4 месяца.

У Шонова конфисковали средства в сумме более 400 тысяч рублей и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления.

По данным ФСБ, с сентября 2022 года до момента задержания осенью прошлого года Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Ранее сам Шонов признался, что к нему обратились сотрудники посольства США, интересовавшиеся сбором информации о СВО, мобилизации, присоединении новых территорий, будущих выборах президента. Мужчина должен был собирать негативные сведения об этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать это в своих отчетах, отметили в сообщении.

Первый секретарь американского посольства поручил ему поиск лиц из числа журналистов, политиков, бизнесменов, лояльных к США, которых они могли бы впоследствии также использовать для сбора информации.

В мае прошлого года ФСБ РФ предъявила Шонову обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".