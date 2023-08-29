Суд Москвы продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о сборе данных о СВО

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Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест бывшему сотруднику Генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову, ранее признавшемуся в сборе данных о ходе спецоперации по заданию американских дипломатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца, то есть до 23 ноября", – уточнила собеседница агентства.

Шонов ранее заявил, что к нему обратились сотрудники посольства США, интересовавшиеся сбором информации об СВО, мобилизации, присоединении новых территорий, будущих выборах президента. Мужчина должен был собирать негативные сведения об этих событиях, искать протестные настроения среди населения и отражать это в своих отчетах, отметили в сообщении.

Добавляется, что первый секретарь американского посольства поручил ему поиск лиц из числа журналистов, политиков, бизнесменов, лояльных к США, которых они могли бы впоследствии также использовать для сбора информации.

В мае этого года ФСБ РФ предъявила Шонову обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией").

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что представители США не обращались к РФ в связи с арестом Шонова.

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