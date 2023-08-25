В Латвии задержали четверых по подозрению в работе в интересах спецслужб РФ

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Служба госбезопасности Латвии задержала четырех человек по подозрению в связях с Россией. Об этом рассказал портал rus.lsm.lv.

Как сообщает источник, четырех граждан Латвии подозревают в "деятельности, реализуемой по поручению ФСБ России и направленной против безопасности страны и его граждан".

По информации портала, уголовное дело на задержанных завели еще 1 августа по статье "Оказание помощи другому государству в деятельности, направленной против Латвии". Сейчас трое из четырех подозреваемых отправлены под стражу, а последнему запретили выезжать из республики и потребовали сообщать властям сведения о смене места жительства.

Во время расследования оперативные службы реализовали "уголовно-процессуальные действия по 14 объектам, связанным с физлицами в Риге и других регионах Латвии", изъяв "несколько носителей информации и документов".

17 августа в ЛНР задержали гражданина Украины, который с октября 2022 года оказывал содействие вооруженным формированиям Украины, собирая сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники.

До этого в ЛНР задержали еще одного мужчину, передававшего украинской армии данные о местонахождении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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