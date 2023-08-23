Жителя Украины с паспортом РФ задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже

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В Херсонской области задержали шпиона из Ивано-Франковской области Украины, который получил паспорт России и планировал действовать под прикрытием. Об этом сообщает RT со ссылкой на врио главы региона Владимира Сальдо.

"Хочу, чтобы меня услышали россияне не только Херсонщины, но и других регионов: будьте бдительны! Вражеские лазутчики будут пытаться проникать на российскую территорию", – отметил он.

Сальдо предположил, что подобные случаи могут повториться, и добавил, что спецслужбы РФ работают достаточно слаженно и четко. Тем не менее он призвал мирных граждан проявлять бдительность.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали подозреваемого в шпионаже жителя Украины. Отмечалось, что с октября прошлого года он содействовал вооруженным украинским формированиям и собирал сведения о местах дислокации военнослужащих, техники Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ.

Позже мужчина передал сотрудникам спецслужб полученные данные для их использования против безопасности РФ. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж".



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