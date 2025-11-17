Форма поиска по сайту

17 ноября, 06:58

Происшествия
РИА Новости: у россиян отобрали элитные квартиры в Египте, купленные свыше 15 лет назад

У россиян отобрали элитные квартиры в Египте, купленные свыше 15 лет назад – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Владельцы квартир в элитном жилом комплексе Royal Oasis в египетском Шарм-эш-Шейхе были принудительно выселены по решению суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным СМИ, недвижимость, купленная ими еще в 2006–2008 годах, оказалась в залоге у банка из-за долгов компании-застройщика. В 2009 году компания взяла кредит в Housing&Development Bank на строительство отеля на той же территории. После смерти застройщика в 2017 году банк подал в суд на его наследницу из-за невыплаченного кредита, потребовав передачи прав на отель в счет долга.

Во время судебного процесса выяснилось, что в залог был включен не только строящийся отель, но и уже проданные квартиры. При этом жильцы комплекса не были об этом уведомлены.

Пострадавшими оказались граждане нескольких стран, половину из которых составляют россияне. Все 55 квартир в комплексе были приобретены на законных основаниях. Однако 8 ноября суд принял решение об их выселении.

Обращения пострадавших к губернатору Южного Синая и в высшие органы власти Египта не принесли результата. Сейчас собственники квартир собираются обжаловать решение о выселении в вышестоящих судебных инстанциях страны.

Ранее в Москве задержали двух женщин и трех мужчин, которые подозреваются в ипотечных аферах на 60 миллионов рублей. Всем им предъявлено обвинение по уголовным статьям. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а предполагаемый организатор отправлен под стражу.

