Пятеро подозреваемых в ипотечных аферах задержаны в Москве

В Москве задержали двух женщин и трех мужчин, которые подозреваются в ипотечных аферах на 60 миллионов рублей. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники находили граждан и под предлогом заработка склоняли их к преступлению. В один из банков направлялись заявки на получение ипотеки по специальной госпрограмме. В анкетах сообщники указывали ложные сведения о работе и доходах заемщиков.

После одобрения заявок и выделения денег задержанные предоставляли в кредитную организацию поддельные отчеты и фотографии, которые якобы подтверждали строительные работы. На самом деле на участках стояли макеты из фанеры и досок, с отделкой пластиком, имитировавшим кирпич, рассказала Волк.

По ее словам, реальные затраты на эти объекты составляли малую часть выделенных средств, в то время как основной объем денег соучастники похищали. Ущерб банку превысил 60 миллионов рублей.

Во время обысков в Дагестане и Северной Осетии – Алании, а также Подмосковье правоохранители изъяли компьютеры, банковские карты, телефоны, цифровые подписи и другие предметы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Всем фигурантам предъявлено обвинение. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а предполагаемый организатор отправлен под стражу.

