Полицейские раскрыли аферу фальшивых стоматологических клиник

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции совместно с оперативниками ФСБ раскрыли аферу, которая была связана с оказанием медицинской помощи. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как рассказала Волк, злоумышленники действовали в Москве, Нальчике и Ставрополе. Они использовали персональные данные страховых полисов граждан и оформляли в частных клиниках медкарты, куда вносилась ложная информация об оказании стоматологической помощи.

Затем сведения передавались в фонд обязательного медицинского страхования, с которым был заключен договор об оплате услуг. В результате средства перечислялись мошенникам, сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей.

В квартирах аферистов и стоматологических клиниках Москвы, Нальчика и Ставрополя провели обыски. Правоохранители изъяли средства связи, электронные носители информации, компьютерную технику, документы и другие вещи.

Ранее в столице задержали подозреваемых в продаже заведомо ложных счетов-фактур и налоговых деклараций. В результате преступных действий злоумышленники получили 13,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций".