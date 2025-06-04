В Москве задержаны подозреваемые в продаже поддельных налоговых деклараций

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В Москве задержали участников преступной группы, которые подозреваются в продаже заведомо ложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, не позднее декабря 2024 года задержанные создали не менее 10 фиктивных юрлиц, которые не вели реальную хозяйственную деятельность. При этом их руководителями и владельцами являлись подставные лица.

Для получения прибыли подозреваемые продавали от имени этих организаций поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержались ложные сведения о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате преступных действий было незаконно получено 13,5 миллиона рублей.

Задержанные, указала Петренко, были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юрлиц, а также руководили аутсорсинговыми компаниями. Для придания видимости законности в штате организаций работали более 10 бухгалтеров, которые не знали о преступной деятельности задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций". В рамках расследования проведено свыше 30 обысков и допрошено более 25 свидетелей.

Для оценки преступного дохода будет назначена судебно-экономическая экспертиза. С фигурантами проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в столице задержали руководителя отдела взысканий и троих работников коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. В ходе обысков в офисе и по адресам проживания злоумышленников полицейские нашли черновые записи, документы, компьютерную технику и иные предметы. Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.