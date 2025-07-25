Таиланд передаст России лидера банды наркоторговцев

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Таиланд принял решение о передаче России лидера банды наркоторговцев Игоря Выговского, который был объявлен в международный розыск. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Как указало ведомство, процедура совершена по инициативе российской стороны.

Согласно информации следователей, в 2021–2022 годах Выговский руководил деятельностью преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотических веществ через интернет в Ульяновской и Самарской областях.

При этом 8 участников банды были приговорены на сроки от 6 до 8 лет, однако их лидер смог скрыться. Дело Выговского рассматривается по части 1 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), части 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на преступление"), частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").

Ранее СМИ сообщили, что правоохранители провели обыски в одном из кондоминиумов Пхукета, который пользуется популярностью среди россиян. Там нашли запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения, которые в Таиланде классифицируются как наркотики первого и второго класса. После этого по подозрению в торговле наркотиками был задержан россиянин Дмитрий Пупышев. В случае признания его вины мужчине грозит смертная казнь.