Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов прилетел в Москву из Баку после освобождения

Фото: 123RF.com/marylobakina

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Он рассказал об этом РИА Новости.

Белоусов поблагодарил российских дипломатов и посольство России в Баку за помощь и поддержку. По его словам, он чувствует себя хорошо и рад вернуться домой.

Полиция Азербайджана провела обыски в офисе информагентства "Sputnik Азербайджан" 30 июня 2025 года. В результате были задержаны семь человек, в том числе Белоусов и шеф-редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых.

Спустя время их арестовали и обвинили мошенничестве с нанесением ущерба, незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

Затем МИД России вызвал азербайджанского посла и указал на незаконный характер задержания журналистов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже сообщила, что консулам предоставили доступ к задержанным россиянам.

После этого Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, а в середине октября он был освобожден из-под стражи и вылетел в Москву.

