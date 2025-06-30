30 июня, 13:20Происшествия
МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik
Фото: 123RF/alexmama
Правоохранительные органы проводят операцию в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное МВД.
В министерстве указали, что об операции предоставят дополнительную информацию.
В феврале этого года представительство медиагруппы "Россия сегодня" прекратило свою деятельность. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизад также обращал внимание, что российская компания теперь сможет получить аккредитацию в стране только для одного корреспондента.
28 июня 2025 года МИД Азербайджана вызвал временного поверенного России для дачи объяснений по факту задержания граждан страны в Екатеринбурге.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание проходило в рамках расследования уголовных дел. По ее словам, временный поверенный заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под контролем.
По данным следствия, в ходе рейдов были задержаны участники преступной группировки, причастные к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.