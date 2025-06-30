МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik

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Правоохранительные органы проводят операцию в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное МВД.

В министерстве указали, что об операции предоставят дополнительную информацию.

В феврале этого года представительство медиагруппы "Россия сегодня" прекратило свою деятельность. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизад также обращал внимание, что российская компания теперь сможет получить аккредитацию в стране только для одного корреспондента.

28 июня 2025 года МИД Азербайджана вызвал временного поверенного России для дачи объяснений по факту задержания граждан страны в Екатеринбурге.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание проходило в рамках расследования уголовных дел. По ее словам, временный поверенный заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под контролем.

По данным следствия, в ходе рейдов были задержаны участники преступной группировки, причастные к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

