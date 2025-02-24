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Представительство медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане, также известное под названием Sputnik Азербайджан, прекратило свою деятельность. Об этом сообщило агентство Report, ссылаясь на ответ пресс-секретаря МИД страны Айхана Гаджизаде на соответствующий запрос.

По словам представителя ведомства, данное представительство было устранено в Азербайджане. Он также обратил внимание, что российская компания теперь сможет получить аккредитацию в стране только для одного корреспондента.

В июне 2024 года ЕС утвердил запрет доступа к ряду СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету". В ответ на это Москва решила ограничить доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории.

Комментируя этот шаг российской стороны, лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо заявлял, что Западу следует отказаться от русофобской истерии, и призывал к возобновлению диалога, направленного на мир.

