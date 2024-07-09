МИД РФ пообещал асимметрично ответить на закрытие российских СМИ в Черногории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский МИД пообещал не оставить без асимметричного ответа решение Черногории прекратить вещание 20 российских СМИ. Комментарий официального представителя дипведомства Марии Захаровой представлен на его сайте.

"Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный, с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой, – выслужиться перед еэсовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке", – сказано в сообщении.

Захарова объяснила, что этот шаг является попыткой оформить задним числом ситуацию из начала 2022 года, когда власти страны заблокировали российских медиаоператоров. Теперь формальным предлогом послужило решение Евросоюза о рестрикциях против медиа РФ.

По решению Агентства по электронным СМИ Черногории, не позднее 10 июля будут полностью прекращено вещание ряда крупных отечественных операторов, включая Первый канал, Россию 1, RT, "Спутник", НТВ и РЕН ТВ. Под запрет подпадут не только трансляция по спутнику и кабелю, но и вещание в Сети.

ЕС утвердил запрет доступа к ряду СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", с 25 июня. В ответ на это Москва решила ограничить доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории.

