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Лидер французских "Патриотов" Флориан Филиппо заявил, что после запрета на вещание 81 европейского СМИ в РФ Западу следует отказаться от русофобской истерии.

"Следует <...> вести диалог и наконец поощрять мир!" – приводит его слова Life.ru.

Политик обратил внимание, что причиной запрета на вещание стали действия Евросоюза, который ограничил на своей территории работу российских СМИ. Он призвал страны Запада прекратить вооружать Украину.

Запрет на вещание 81 европейского СМИ на территории РФ начал действовать 25 июня. В их число вошли немецкие Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El País, итальянские La Stampa, La Repubblica, французское издание Le Monde и другие.

Действия России стали ответной мерой на решение ЕС ограничить доступ к агентству РИА Новости, газете "Известия" и "Российской газете".

