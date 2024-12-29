Путин провел телефонный разговор с Алиевым

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Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье, 29 декабря, телефонный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин и Алиев продолжили обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний".

Ранее Алиев заявил, что воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившееся вблизи казахстанского города Актау, было повреждено вследствие обстрела с земли на территории России, близ города Грозный. По его словам, судно было приведено в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

Также президент республики заявил, что Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".

Авиакатастрофа произошла 25 декабря, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа.

В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. По факту крушения было возбуждено уголовное дело.