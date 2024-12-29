29 декабря, 15:57Политика
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье, 29 декабря, телефонный разговор. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского президента, Путин и Алиев продолжили обсуждение вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний".
Ранее Алиев заявил, что воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившееся вблизи казахстанского города Актау, было повреждено вследствие обстрела с земли на территории России, близ города Грозный. По его словам, судно было приведено в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.
Также президент республики заявил, что Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".
Авиакатастрофа произошла 25 декабря, когда самолет рейса Баку – Грозный упал во время экстренной посадки. На борту были 67 человек, включая 5 членов экипажа.
В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. По факту крушения было возбуждено уголовное дело.
Минздрав РФ сообщил о состоянии двух пострадавших при падении самолета Azerbaijan Airlines