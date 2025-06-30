Азербайджан назвал провокацией заявление диаспоры в России о разрушении отношений

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Госкомитет Азербайджана назвал фейком и провокацией заявление диаспоры в России о разрушении отношений с Москвой. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Статья является провокационным заявлением относительно последних событий, связанных с представителями азербайджанской диаспоры в России <...> провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России", – говорится в заявлении.

Ранее представители азербайджанской диаспоры России заявили, что чиновники в Баку занимаются "политиканством" на фоне задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Как отмечают в общине, власти используют политическую риторику, которая создает препятствия для взаимодействия между двумя странами.

Также в заявлении указано, что азербайджанские политики, оскорбительно высказывающиеся в адрес России и россиян, проявляют неуважение и к членам диаспоры.

До этого МИД Азербайджана вызвал временного поверенного России для дачи объяснений по факту задержания граждан страны в Екатеринбурге. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание проходило в рамках расследования уголовных дел. По ее словам, временный поверенный заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под контролем.

По данным следствия, в ходе рейдов были задержаны участники преступной группировки, причастные к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.