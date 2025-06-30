Азербайджанская диаспора России обвинила Баку в разрушении отношений с Москвой

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Азербайджанская диаспора России считает, что чиновники в Баку занимаются "политиканством" на фоне задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Об этом представители общины заявили в своем официальном телеграм-канале.

Как отмечают в общине, власти Азербайджана на фоне произошедшего в Екатеринбурге используют политическую риторику, которая только ухудшает отношения Россией и создает препятствия для взаимодействия между двумя странами.

Также представители подчеркнули, что распространяемые в СМИ Азербайджана материалы о задержании граждан республики в Екатеринбурге оказались фейковыми. Большая часть этих публикаций "не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале".

"Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией", – добавили в общине.

Также в заявлении отмечается, что азербайджанские политики, оскорбительно высказывающиеся в адрес России и россиян, проявляют неуважение и к членам диаспоры. Своими действиями они несут серьезный вред проживающим в России азербайджанцам.

Ранее МИД Азербайджана вызвал Временного поверенного России Петра Волковых в государстве для дачи объяснений по факту задержания в Екатеринбурге граждан страны, подозреваемых в нескольких убийствах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание проходило в рамках расследования уголовных дел. По ее словам, временный поверенный заверил азербайджанскую сторону, что ситуация находится под контролем.

Также дипломат отметила, что следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области уже дало подробную информацию по ситуации. По данным следствия, в ходе рейдов были задержаны участники преступной группировки, причастны к ряду убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают с правоохранительными органами.