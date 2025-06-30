МИД РФ вызвал посла Азербайджана

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МИД России вызвал посла Азербайджана на фоне недружественных действий Баку и задержания журналистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Российское министерство обратило внимание на незаконный характер задержания представителей СМИ, к которым за все годы нахождения в республике не было претензий от местных властей.

В феврале текущего года деятельность в Азербайджане прекратило представительство медиагруппы "Россия сегодня", также известное как "Sputnik Азербайджан". Как отмечал пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизад, российская компания может получить аккредитацию в стране только для одного корреспондента.

В понедельник, 30 июня, стало известно, что правоохранители организовали операцию в офисе "Sputnik Азербайджан".