07 февраля, 21:25Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз главреду "Регнума"
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, которые получает главред информационного агентства "Регнум". Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.
"В медиапространстве сообщается, что главному редактору <...> поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей. <...> Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело", – сказано в публикации.
Стрижов должен будет доложить о ходе расследования главе ведомства.
Ранее следователи возбудили дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов после нападения мужчины на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" в одном из московских парков. Сначала прохожий начал мешать корреспондентам, а затем напал.