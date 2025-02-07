Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз главреду "Регнума"

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, которые получает главред информационного агентства "Регнум". Соответствующая информация появилась в телеграм-канале ведомства.

"В медиапространстве сообщается, что главному редактору <...> поступают угрозы физической расправы с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей. <...> Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову возбудить по данному факту уголовное дело", – сказано в публикации.

Стрижов должен будет доложить о ходе расследования главе ведомства.

Ранее следователи возбудили дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов после нападения мужчины на съемочную группу "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" в одном из московских парков. Сначала прохожий начал мешать корреспондентам, а затем напал.