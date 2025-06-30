СК начал проверку после нападения на журналистов в Москве

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Следователи организовали доследственную проверку по факту нападения на съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Оружейном переулке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного ведомства.

Инцидент произошел 26 июня, когда журналисты находились в частной косметологической клинике по редакционному заданию.

"Сотрудники клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

В апреле на съемочную группу РЕН ТВ также напали. Тогда журналисты телеканала приехали в частную клинику на Минской улице столицы, однако их работе мешал сотрудник медучреждения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Позже, в начале июня, трое мужчин напали с палками на съемочную группу РЕН ТВ в Новосибирске. Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Злоумышленников задержали.

