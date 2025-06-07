07 июня, 15:59Происшествия
Трое мужчин напали с палками на съемочную группу РЕН ТВ в Новосибирске
Фото: depositphotos/Emevil
Трое мужчин напали с палками на съемочную группу РЕН ТВ в Новосибирске. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в телеграм-канале.
Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание, рассказала Волк.
По ее словам, злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее на съемочную группу РЕН ТВ напали в Москве. Как указали в столичном главке СК России, журналисты телеканала приехали в частную клинику на Минской улице, однако их работе препятствовал сотрудник медучреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".