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Трое мужчин напали с палками на съемочную группу РЕН ТВ в Новосибирске. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в телеграм-канале.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Трое жителей одного из домов по улице Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание, рассказала Волк.

По ее словам, злоумышленники задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее на съемочную группу РЕН ТВ напали в Москве. Как указали в столичном главке СК России, журналисты телеканала приехали в частную клинику на Минской улице, однако их работе препятствовал сотрудник медучреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".