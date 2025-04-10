Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 19:58

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Москве

Фото: sledcom.ru

Следователями возбуждено уголовное дело после нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Москве, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного СК.
 
Инцидент произошел 9 апреля, когда журналисты телеканала находились в здании частной медклиники на Минской улице.

"Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Ранее жительницу Видного задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста. В сентябре прошлого года в подъезде одного из домов Ленинского городского округа журналист МИЦ "Известия" проводил съемку противоправных действий жительницы, которая регулярно нарушает общественный порядок и вступает в конфликты с соседями. Женщине не понравилось это, и она напала на журналиста.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика