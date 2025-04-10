Уголовное дело возбуждено после нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Москве

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Следователями возбуждено уголовное дело после нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Москве, сообщила в телеграм-канале пресс-служба столичного СК.



Инцидент произошел 9 апреля, когда журналисты телеканала находились в здании частной медклиники на Минской улице.

"Сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности", – говорится в сообщении.



Отмечается, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Ранее жительницу Видного задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста. В сентябре прошлого года в подъезде одного из домов Ленинского городского округа журналист МИЦ "Известия" проводил съемку противоправных действий жительницы, которая регулярно нарушает общественный порядок и вступает в конфликты с соседями. Женщине не понравилось это, и она напала на журналиста.

