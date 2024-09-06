Жительница Видного задержана по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жительницу Видного задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

Речь идет о 35-летней женщине, которая препятствовала деятельности сотрудника СМИ и применила насилие.

"4 сентября в подъезде одного из домов Ленинского городского округа журналист МИЦ "Известия" осуществлял съемку <...> противоправных действий жительницы, которая регулярно нарушает общественный порядок и вступает в конфликты с соседями", – говорится в публикации.

Женщине не понравилось это, и она напала на журналиста. Скоро ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сотрудник букмекерской конторы ранил посетителя ножом в центре Москвы. Конфликт начался из-за сделанного посетителю замечания. В итоге ссора переросла в драку, в результате которой мужчина достал нож и ранил несколько раз клиента. Мужчине потребовалась медпомощь, а напавший после произошедшего пытался покинуть столицу, купив авиабилет в другой город. Однако правоохранители задержали его.

