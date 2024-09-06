06 сентября, 10:48Происшествия
Жительница Видного задержана по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жительницу Видного задержали по подозрению в хулиганстве и нападении на журналиста. О происшествии сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.
Речь идет о 35-летней женщине, которая препятствовала деятельности сотрудника СМИ и применила насилие.
"4 сентября в подъезде одного из домов Ленинского городского округа журналист МИЦ "Известия" осуществлял съемку <...> противоправных действий жительницы, которая регулярно нарушает общественный порядок и вступает в конфликты с соседями", – говорится в публикации.
Женщине не понравилось это, и она напала на журналиста. Скоро ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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