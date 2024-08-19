Сотрудник букмекерской конторы в центре Москвы ранил ножом клиента

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудник букмекерской конторы ранил посетителя ножом в центре Москвы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Сотрудник конторы рассказал ведомству, что конфликт начался из-за сделанного посетителю замечания. В итоге ссора переросла в драку, в результате которой мужчина достал нож и ранил несколько раз клиента. Мужчине потребовалась медпомощь, а злоумышленник после произошедшего пытался покинуть столицу, купив авиабилет в другой город. Однако правоохранители задержали его.

"Привлечение 19-летнего мужчины к уголовной ответственности на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре", – уточнили в надзорном ведомстве.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину в парке. По словам потерпевшей, к ней подошел незнакомец и нанес непроникающее ранение в область лица. Затем он отобрал личные вещи, деньги и скрылся.

В начале июля другой мужчина ударил ножом повара бара на Рождественском бульваре из-за возникшей личной неприязни. Пострадавший был доставлен в больницу. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

