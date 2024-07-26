В Москве задержан подозреваемый в нападении с ножом на женщину в парке

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Полицейские при участии Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в одном из московских парков. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в телеграм-канале.

Волк рассказала, что потерпевшая позвонила ночью в полицию и сказала, что к ней подошел незнакомец и нанес непроникающее ранение в область лица. Затем он отобрал личные вещи, деньги и скрылся.

Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника, а потом задержали его в квартире по месту жительства в Шмитовском проезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее на северо-востоке столицы мужчина напал на свою знакомую, отобрал у нее сумку и сбежал. Он ударил ее острым предметом по ноге и в живот. Девушку доставили в больницу, а злоумышленника вскоре задержали.

До этого 17-летний подросток ранил пару влюбленных в подмосковной Балашихе. Он выследил бывшую девушку с ее новым молодым человеком и напал на них с ножом. Подростка задержали, суд отправил его в СИЗО.