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03 июня, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": подросток напал на бывшую девушку и ее нового парня в Балашихе

"Безопасный город": подросток напал на бывшую девушку и ее нового парня в Балашихе

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17-летний подросток ранил пару влюбленных в подмосковной Балашихе. Он выследил бывшую девушку с ее новым молодым человеком и стал угрожать ножом.

Для нападения он специально выбрал лестничную клетку – тесное, замкнутое пространство, где увернуться от ударов огромного ножа практически нереально. В результате произошедшего пострадавших госпитализировали.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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