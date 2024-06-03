03 июня, 21:35Происшествия
"Безопасный город": подросток напал на бывшую девушку и ее нового парня в Балашихе
17-летний подросток ранил пару влюбленных в подмосковной Балашихе. Он выследил бывшую девушку с ее новым молодым человеком и стал угрожать ножом.
Для нападения он специально выбрал лестничную клетку – тесное, замкнутое пространство, где увернуться от ударов огромного ножа практически нереально. В результате произошедшего пострадавших госпитализировали.
Подробнее – в программе "Безопасный город".