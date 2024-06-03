Инспектор МЧС получил 5 лет колонии по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Нагатинский суд Москвы назначил пожарному инспектору МЧС Роману Сабельникову 5 лет колонии общего режима по делу о пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции.

Также суд лишил Сабельникова на 2,5 года права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления, в рамках которых он должен выполнять функции представителя власти, и осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.

После заседания Сабельникова взяли сразу под стражу, так как до слушания он находился под домашним арестом.

В ночь на 29 июля 2022 года в хостеле на Алма-Атинской улице произошел пожар. В результате произошедшего погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.