Задержано руководство хостела на юге Москвы, где из-за пожара погибли восемь человек

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

Задержано руководство хостела на юге Москвы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть восьми постояльцев, сообщается в телеграм-канале Главном следственном управлении СК России по Москве.

В ведомстве уточнили, что задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. С ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски.

Следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Отмечается, что следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.

Позднее в Главном следственном управлении СК сообщили, что неисправность электропроводки могла стать причиной возгорания.

