Уголовное дело о пожаре в хостеле передали управлению по расследованию особо важных дел

13:52
Агентство "Москва"/Денис Воронин
Уголовным делом о пожаре в хостеле на юге столицы будет заниматься управление по расследованию особо важных дел. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову.
"Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ, передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного СК России", – рассказала она.
В свою очередь, глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил в телеграм-канале, что ему неоднократно приходили жалобы от граждан на этот хостел. Он отметил, что с общественными активистами проводился рейд, по итогам которого депутат делал запросы в полицию и органы пожарной безопасности.
"Меры приняты не были. К сожалению, это привело к той страшной ситуации, которая произошла ночью", – говорится в публикации.
В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.
Позднее в Главном следственном управлении СК сообщили, что неисправность электропроводки могла стать причиной возгорания.
Крупный пожар произошел в хостеле на юге Москвы
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