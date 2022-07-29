Владелец сгоревшего в Москве хостела незаконно регистрировал мигрантов – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Владелец хостела, сгоревшего на Алма-Атинской улице на юге Москвы, незаконно регистрировал мигрантов по адресу заведения. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, в результате проверки, проведенной в марте этого года, было установлено, что Рауф Миронов зарегистрировал в хостеле 144 мигранта.

Кроме того, ранее в здании были выявлены и противопожарные нарушения. По словам временно исполняющего обязанности начальника столичного главка МЧС Андрея Румянцева, в 2022 году было обнаружено семь нарушений, в том числе в отношении эвакуационного выхода. Также в хостеле выявляли нарушения в 2019 году.

Румянцев отметил, что в помещениях хостела была установлена пожарная сигнализация, однако она не сработала в момент происшествия.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четыре человека были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.