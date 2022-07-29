Собянин выразил соболезнования близким погибших при пожаре в хостеле на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы.

"Сегодня ночью произошел пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв – погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и проявили профессионализм при ликвидации возгорания. Он отметил, что в настоящее время специалисты ведут расследование причин трагедии.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четыре человека были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.