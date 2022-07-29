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Происшествия

03:28

В МЧС рассказали о выявленных нарушениях в сгоревшем хостеле на юге Москвы

происшествияпожар

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

В результате последней проверки в июне этого года на соответствие требованиям пожарной безопасности в хостеле на Алма-Атинской улице было выявлено семь нарушений, сообщил врио начальника Главного управления МЧС по Москве Андрей Румянцев.

По его словам, до этого также проводились проверки, в ходе которых выписывались предписания об устранении нарушений. Румянцев уточнил, что всего во время последней проверки было выявлено семь нарушений, в том числе связанных с эвакуационным выходом.

Кроме того, он добавил, что в сгоревшем хостеле была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. В рамках следственных мероприятий данная причина будет установлена.

Румянцев добавил, что из-за решеток на окнах самостоятельная эвакуация и спасение людей были невозможны.

Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице дом 7, корпус 2. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четыре человека были госпитализированы.

Также сообщалось, что решетки на окнах и попытки самостоятельно потушить возгорание привели к большому числу погибших. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"

Видео: телеграм-канал ГСУ СК России по Москве

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