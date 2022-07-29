Опубликованы кадры из сгоревшего хостела на юге Москвы

Столичная прокуратура показала кадры сгоревшего хостела на Алма-Атинской улице, где погибли восемь человек. Видео с место происшествия опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Хостел находится на первом этаже жилого дома. Общая площадь помещений составляет 650 квадратных метров. На кадрах видны обгорелые вещи, стены и рухнувшие конструкции здания.

Предварительно установлено, что в помещениях, занимаемых хостелом, грубо нарушались требования пожарной безопасности. Юрлицо, осуществлявшее деятельность, ранее привлекалось контролирующими органами к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в хостеле. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального закона, в том числе о пожарной безопасности, и по результатам приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четыре человека были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").