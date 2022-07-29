Прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на юге Москвы

Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в хостеле, где погибли восемь человек. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального закона, в том числе о пожарной безопасности. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пожар начался в ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четыре человека были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

