Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Чехове

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Двое подростков погибли в результате пожара в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Возгорание произошло утром 29 мая в частном доме в деревне Ботвинино. По версии следствия, во время работ по обслуживанию аккумуляторных батарей в здании произошло воспламенение горючих материалов. В результате 17-летняя девушка и ее 12-летний брат погибли. В прокуратуре уточнили, что точные причины пожара будут определены после проведения пожарно-технической экспертизы.



Следователи завели уголовное дело в связи с гибелью при пожаре двух несовершеннолетних. Сейчас сотрудники СК вместе с криминалистами проводят осмотр места происшествия. Так, уже были изъяты три фрагмента аккумулятора и электрический щиток.

Чеховская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств данного инцидента, а также ход и результаты расследования дела.

Ранее неизвестные подожгли собачий приют "Добрые руки" под Уфой. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар на площади 32 квадратных метров. Однако во время тушения в закрытых вольерах пожарные нашли двух погибших собак, еще 13 животных спасли.

