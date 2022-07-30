Руководству сгоревшего в Москве хостела предъявили обвинение

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Учредителю и гендиректору хостела на юге Москвы, в котором при пожаре погибли восемь человек, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда столицы.

Также Следственный комитет РФ попросил суд отправить обвиняемых в СИЗО на время следствия.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее сообщалось, что 55-летнего учредителя организации и 24-летнюю гендиректора задержали. По месту проживания фигурантов прошли обыски.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, доме 7, корпусе 2, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме того, проверку в связи с пожаром в хостеле организовала прокуратура Москвы. Ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проведет оценку исполнения норм пожарной безопасности и других требований законодательства.

Позднее в Главном следственном управлении СК сообщили, что неисправность электропроводки могла стать причиной возгорания.

