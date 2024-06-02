На ухтинском заводе в Коми произошел крупный пожар

На ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми произошел крупный пожар. По предварительным данным, погибли два человека. Как сообщили в МЧС, резервуар находится в четырех километрах от города. Пожар тушат 74 спасателя и 22 единицы техники.

В Томской области спасателям пришлось снимать с дерева парашютистку. Как рассказали в поисково-спасательной службе, девушка запуталась в ветвях и не могла спуститься на землю самостоятельно.

Крупный пожар произошел на лодочной станции на Иваньковском водохранилище в подмосковной Дубне. Сгорели лодки и часть деревянных построек. К тушению привлекли пожарную авиацию. Информации о пострадавших нет, причины ЧП уточняют.

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