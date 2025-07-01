APA: в Баку суд на 4 месяца арестовал главу "Sputnik Азербайджан" и шеф-редактора

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Хатаинский суд Баку отправил в СИЗО на 4 месяца главу редакции "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова. Об этом сообщает азербайджанское информагентство APA.

Издание уточняет, что Картавых и Белоусова обвиняют в мошенничестве с нанесением ущерба, незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

Представительство медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане прекратило свою деятельность в феврале этого года. В конце июня полиция провела операцию в офисе "Sputnik Азербайджан". После были задержаны Картавых и Белоусов.

Также была задержана сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова, которая по просьбе агентства доехала до офиса "Sputnik Азербайджан" в Баку, чтобы снять с улицы кадры обысков. Всего было задержано 7 человек.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, что претензий по существу к работе "Sputnik Азербайджан" не было, а все формальности стороны договорились уладить еще в апреле во время визита в Москву представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова. Тогда же было условлено продолжить работу "Sputnik Азербайджан" по временной юридической схеме.

В результате, по словам гендиректора медиагруппы, Баку не предложил временную схему, а работа представительства шла в ее ожидании и надежде на исполнение достигнутых договоренностей. Киселев также назвал обвинения, выдвинутые в адрес журналистов в работе на ФСБ, как намеренный шаг для ухудшения межгосударственных отношений.

Из-за задержаний журналистов посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев прибыл в МИД России. Ему была передана вербальная нота с требованием незамедлительно освободить задержанных в Баку российских журналистов.

