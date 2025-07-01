7 человек задержаны после операции в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку

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Семь человек задержали в результате операции в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку. Об этом сообщает местное агентство APA со ссылкой на МВД республики.

При этом обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников не обеспечен, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".

"По имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника", – указала медиагруппа.

Обыски в офисе представительства "России сегодня", также известной под названием "Sputnik Азербайджан", прошли 30 июня. Во время операции силовики задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Спустя время была задержана сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова. В качестве ответной реакции на происходящее МИД России вызвал азербайджанского посла и указал на незаконный характер задержания журналистов.

В Кремле подчеркнули, что данная ситуация не соответствует духу и характеру отношений между Москвой и Баку. Россия рассчитывает на освобождение задержанных представителей СМИ, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.