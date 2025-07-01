01 июля, 14:38Происшествия
7 человек задержаны после операции в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку
Фото: 123RF/alexmama
Семь человек задержали в результате операции в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку. Об этом сообщает местное агентство APA со ссылкой на МВД республики.
При этом обвинения им не предъявлены, допуск консульских сотрудников не обеспечен, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"По имеющейся информации, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых проведен обыск, изъята компьютерная техника", – указала медиагруппа.
Обыски в офисе представительства "России сегодня", также известной под названием "Sputnik Азербайджан", прошли 30 июня. Во время операции силовики задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Спустя время была задержана сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова. В качестве ответной реакции на происходящее МИД России вызвал азербайджанского посла и указал на незаконный характер задержания журналистов.
В Кремле подчеркнули, что данная ситуация не соответствует духу и характеру отношений между Москвой и Баку. Россия рассчитывает на освобождение задержанных представителей СМИ, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.