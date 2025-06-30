В Кремле выразили сожаление о решении Баку отменить мероприятия по линии России

Фото: kremlin.ru

В России сожалеют о том, что Азербайджан отменил связанные со страной культурные мероприятия. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной таких демаршей", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, все, что связано с работой правоохранительных органов, не может быть поводом для подобной реакции. Песков отметил, что в РФ заинтересованы в развитии добрых отношений с Азербайджаном.

Представитель Кремля также добавил, что в повестке дня Владимира Путина нет разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако при необходимости он может быть организован в сжатые сроки.

Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного России для дачи объяснений после задержания граждан страны в Екатеринбурге. По данным следствия, в ходе рейдов были задержаны участники преступной группировки, причастные к ряду убийств и покушений на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это заявила, что задержание проходило в рамках расследования уголовных дел. По ее словам, временный поверенный заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под контролем.

Спустя время представители азербайджанской диаспоры России заявили, что чиновники в Баку занимаются "политиканством" на фоне задержаний в Екатеринбурге. В сообщении также указано, что азербайджанские политики, оскорбительно высказывающиеся в адрес России и россиян, проявляют неуважение и к членам диаспоры.

Эти заявления госкомитет Азербайджана назвал фейком и провокацией, направленной против страны и соотечественников, проживающих в России.

