30 июня, 21:57Политика
В Азербайджане задержана сотрудница видеоагентства Ruptly
Фото: 123RF/mehaniq
Сотрудница российского видеоагентства Ruptly задержана в Азербайджане, сообщает РИА Новости.
Речь идет о редакторе Айтекин Гусейновой, которая по просьбе агентства доехала до офиса "Sputnik Азербайджан" (известно как представительство медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане. – Прим. ред.) в Баку, чтобы снять с улицы кадры обысков.
"Пребывая в Баку самостоятельно, Айтекин вызвалась и предложила свою помощь в освещении новостей об обысках", – добавили в редакции.
В 16:00 по московскому времени она была уже у офиса, в 16:20 успела сообщить, что сняла на телефон арест, а далее связь с ней пропала. Задержание девушки подтвердила ее мать.
"Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость", – прокомментировал происходящее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он объяснил, что претензий по существу к работе "Sputnik Азербайджан" нет и не было, а все формальности стороны договорились уладить еще в апреле во время визита в Москву представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова.
"Тогда же условились продолжить работу "Sputnik Азербайджан" по временной юридической схеме", – отметил Киселев.
В итоге Баку не предложил временную схему, а работа представительства шла в ее ожидании и надежде на исполнение достигнутых договоренностей.
Кроме того, обвинения журналистов в работе на ФСБ и их задержание выглядит как намеренный шаг для ухудшения межгосударственных отношений, указал Киселев.
"Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился (Владимир. – Прим. ред.) Путин, среднее звено гуляет само по себе. Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", – резюмировал гендиректор "России сегодня".
Представительство медиагруппы в стране прекратило свою деятельность в феврале 2025 года. В конце июня правоохранители провели операцию в офисе "Sputnik Азербайджан". Силовики задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
Инцидент произошел на фоне демарша официального Баку, связанного с задержанием в Свердловской области нескольких человек, которые могут быть связаны с убийствами в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
По данным следствия, двое фигурантов скончались после задержания. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.
В Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что работа правоохранителей не может быть поводом для такого шага со стороны азербайджанских властей. Инцидент также стал причиной вызова в МИД Азербайджана временного поверенного в делах России.