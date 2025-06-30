В Азербайджане задержана сотрудница видеоагентства Ruptly

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Сотрудница российского видеоагентства Ruptly задержана в Азербайджане, сообщает РИА Новости.

Речь идет о редакторе Айтекин Гусейновой, которая по просьбе агентства доехала до офиса "Sputnik Азербайджан" (известно как представительство медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане. – Прим. ред.) в Баку, чтобы снять с улицы кадры обысков.

"Пребывая в Баку самостоятельно, Айтекин вызвалась и предложила свою помощь в освещении новостей об обысках", – добавили в редакции.

В 16:00 по московскому времени она была уже у офиса, в 16:20 успела сообщить, что сняла на телефон арест, а далее связь с ней пропала. Задержание девушки подтвердила ее мать.

"Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость", – прокомментировал происходящее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Он объяснил, что претензий по существу к работе "Sputnik Азербайджан" нет и не было, а все формальности стороны договорились уладить еще в апреле во время визита в Москву представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова.

"Тогда же условились продолжить работу "Sputnik Азербайджан" по временной юридической схеме", – отметил Киселев.

В итоге Баку не предложил временную схему, а работа представительства шла в ее ожидании и надежде на исполнение достигнутых договоренностей.

Кроме того, обвинения журналистов в работе на ФСБ и их задержание выглядит как намеренный шаг для ухудшения межгосударственных отношений, указал Киселев.

"Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился (Владимир. – Прим. ред.) Путин, среднее звено гуляет само по себе. Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", – резюмировал гендиректор "России сегодня".

Представительство медиагруппы в стране прекратило свою деятельность в феврале 2025 года. В конце июня правоохранители провели операцию в офисе "Sputnik Азербайджан". Силовики задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Инцидент произошел на фоне демарша официального Баку, связанного с задержанием в Свердловской области нескольких человек, которые могут быть связаны с убийствами в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

По данным следствия, двое фигурантов скончались после задержания. По предварительным данным, один из них умер от сердечной недостаточности.

В Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что работа правоохранителей не может быть поводом для такого шага со стороны азербайджанских властей. Инцидент также стал причиной вызова в МИД Азербайджана временного поверенного в делах России.

