APA: в Азербайджане повторно проверят тела фигурантов дела об убийствах на Урале

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В Азербайджане проведут свою экспертизу тел умерших фигурантов дел об убийствах в Екатеринбурге. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

"Она будет проведена или сегодня, или завтра (30 июня или 1 июля. – Прим. ред.). Это пока точно не известно", – отмечается в сообщении.

В СМИ добавили, что тела доставят в международный аэропорт Гейдар Алиев.

27 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области заявили о задержании шестерых человек, которых подозревают в причастности к убийствам и покушениям на убийства в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Следователи считают, что фигуранты входили в состав "этнической преступной группы".

Позже стало известно, что двое из предполагаемых участников банды скончались. По предварительным данным, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности. Инцидент стал причиной вызова временного поверенного в делах российского посольства в МИД Азербайджана.

В свою очередь, в Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сожалеет о решении Баку. При этом представитель Кремля уверен, что работа правоохранителей не может быть поводом для такого демарша.

