СК: сердечный приступ мог стать причиной смерти фигуранта дела ОПГ в Екатеринбурге

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Один из фигурантов дела преступной группировки в Екатеринбурге, предварительно, умер от сердечной недостаточности, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В дальнейшем специалистам предстоит выяснить причины смерти второго фигуранта. Окончательные выводы о гибели обоих лиц будут сделаны по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По данным СК, входившие в состав группы причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство, которые были совершены в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Следователи предполагают, что причиной преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Убийство по найму", "Покушение на убийство по найму".

Правоохранители задержали шесть человек. В отношении Сафарова Мазахира Мохбалы оглы, Сафарова Акифа Мохбалы оглы и Сафарова Аяза Мохбалы оглы суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Гянджиеву Ахлиману Сатдару оглы, Лалаеву Шахину Мамедали оглы и Сафарову Бакиру Мехди оглы инстанция продлила срок задержания.

"По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей", – говорится в сообщении.

В результате проведенных следственных мероприятий, включая допросы подозреваемых, были получены признательные показания, а также проведена проверка показаний на месте с участием одного из подозреваемых. Это позволило следствию сделать вывод о том, что задержанные причастны к совершенным преступлениям, а в их действиях присутствуют признаки деятельности преступной группы.

Кроме того, в ходе расследования проверяется возможная причастность фигурантов к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

"В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации", – уточнило ведомство.

Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ для дачи объяснений по факту задержания граждан страны в Екатеринбурге.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, задержание прошло в рамках расследования уголовных дел. Она обратила внимание, что временный поверенный заверил Азербайджан в том, что ситуация находится под контролем.

После этого представители азербайджанской диаспоры России подчеркнули, что чиновники в Баку занимаются "политиканством" во время задержаний в Екатеринбурге. В сообщении также было указано, что политики республики проявляют неуважение к членам диаспоры, когда оскорбительно высказываются в адрес РФ и россиян.

Данное заявление госкомитет Азербайджана назвал фейком и провокацией, которая направлена против страны и соотечественников, проживающих на территории России.